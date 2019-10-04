Дмитрий Хомуха: «Только Головин востребован за рубежом. Такова объективная оценка нашего футбола»

Бывший полузащитник ЦСКА и старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью «СЭ» рассказал о неудачах армейцев и «Краснодара» в Лиге Европы.

— Нужно говорить правду и не стоит чего-то там придумывать, — отметил Хомуха. — Конечно, по уровню индивидуальной подготовки топовые европейские чемпионаты нас превосходят. Уберите сильных легионеров из РПЛ и посмотрите на уровень только российских футболистов...

— И что мы увидим?

— Что только один российский игрок выступает в серьезном европейском чемпионате на хорошем уровне. Это говорит о том, где мы сегодня находимся...

— Может быть, два игрока — Головин и Черышев?

— Я имел в виду только Головина. Черышев по большей части все-таки воспитанник системы испанского футбола. Он с детства тренируется там, весь уровень его подготовки прошел за рубежом. Я имел в виду российских воспитанников. Сейчас только Головин востребован за рубежом... Вот вам и ответ на вопрос, почему мы уступаем далеко не ведущим испанским клубам. Такова объективная оценка состояния нашего футбола. (Виталий Айрапетов)

«Только Головин востребован за рубежом. Вот вам и ответ, почему уступаем скромным испанским командам»