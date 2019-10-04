Дмитрий Хомуха: «ЦСКА и «Краснодару» не хватает глубины состава»

Бывший полузащитник ЦСКА и старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью «СЭ» рассказал о неудачах армейцев и «Краснодара» в Лиге Европы.

— Справедливо ли утверждение, что нынешние ЦСКА и «Краснодар» — это команды для внутреннего пользования?

— Отчасти — да. Нужно признать: и ЦСКА, и «Краснодару» не хватает глубины состава, чтобы успешно играть на два фронта. Отсюда и такие результаты.

— Виктор Гончаренко после матча заметил: «Имея преимущество, мы играли эмоционально...» Армейцам по-прежнему не хватает прагматизма?

— С учетом среднего возраста команды, так и получается. Не хватает опыта. Когда «Эспаньол» как-то замедляет игру, создает паузы, армейские футболисты реагируют очень эмоционально. Не хватает хладнокровия. Что ж, хороший урок на будущее. (Виталий Айрапетов)

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