Дмитрий Хохлов: «Пожалейте врачей! Они отдают часть своей жизни, спасая наши»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как проходит его жизнь в условиях самоизоляции. Также специалист призвал поддержать врачей в нынешней ситуации.

— Где карантините?

— В загородном доме. Со мной жена, сыновья и мама, которая приехала в Москву на операцию. С мамой уже все в порядке, рвется к себе в Краснодар, но пока бушует коронавирус, останется с нами.

— Дом выстроили в Новогорске, поближе к динамовской базе?

— Нет, в Мещерском. У нас квартира между Ленинским проспектом и Профсоюзной, вот и участок выбрали по своему направлению. Живем здесь круглый год. С одной стороны, место тихое, спокойное, с другой — Москва рядом. А то некоторые друзья поселились в 20-30 километрах от МКАД, так всё прокляли. Из-за пробок на дорогу убивали кучу времени, в итоге сбежали обратно в город.

— Лес-то у вас есть?

— Конечно. Но сейчас за пределы участка лишний раз стараемся не выходить. Да и забот полно. Сажаем цветы, деревья...

— Это какие же?

— Сосны, туи, ель сербскую. Мне в радость, честно. Уж лучше с лопатой несколько часов на свежем воздухе провести, чем лежать на диване, уткнувшись в телевизор или смартфон.

— О чем подумали, увидев коллапс в московском метро в первый день пропускного режима?

— Все наскоро сделанное часто дает сбои. Да еще человеческий фактор сработал. К счастью, уже на следующий день не было ни столпотворения в метро, ни диких пробок на въезде в город. К введению пропусков отношусь с пониманием. Жесткие ограничения необходимы, а то складывается впечатление, что многие до сих пор не осознают, насколько опасен этот проклятый вирус. Таким людям хочется сказать: «Посмотрите на бедных врачей. С кровоподтеками от масок, сутками не спят. Хотя бы их пожалейте! Они отдают часть своей жизни, спасая наши». (Александр Кружков)

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