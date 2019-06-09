Дмитрий Хохлов: "Плиев может сыграть на двух позициях"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов доволен тем, что клуб подписал защитника Заурбека Плиева. Он стал вторым новичком команды нынешним летом.

– Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника, – цитирует официальный сайт "Динамо" Хохлова. – Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Еще немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником. Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением.