Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Зенитом" (0:2).

- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды...

- Я не буду отвечать на ваш вопрос.

- Но вы его даже не дослушали.

- Хорошо. Продолжайте.

- Перед игрой Роман Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды и что с таким составом "Динамо" должно бороться за еврокубки. Что вы ему ответите? Согласны ли вы с ним?

- Спросите у него, я могу комментировать только слова специалистов. (Гоша Чернов)

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