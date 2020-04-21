Дмитрий Хохлов: «Филиппа в перерыве раскритиковал. Но оскорблений не было»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на критику полузащитника Максимилиана Филиппа. Немецкий легионер бело-голубых в интервью заявил, что Хохлов грубо вел себя в общении с игроками.

— Филипп прошелся по вам в интервью.

— Скрывать не буду — я очень удивился. В общении с игроками никогда не перехожу грань. Могу прикрикнуть, жестко напихать. Это нормально. В конце концов футболисты не должны забывать, что они мужчины, а не кисейные барышни. В профессиональном спорте нет места сантиментам. А обижаться, если на тебя повысили голос... Ну, бред!

— Немец-то на что осерчал?

— Дома в матче с «Сочи» горели к перерыву 0:1. Меня переполняли эмоции, но речь все равно контролировал. Хамства, грубости, оскорблений не было точно. Я раскритиковал Филиппа, его игра абсолютно не устраивала. И когда он теперь заявляет, что не понимает, почему произошла замена... Пусть пересмотрит первый тайм! Любые претензии в адрес игрока могу обосновать и цифрами, и фактами.

— Цитата из интервью Филиппа: «Наутро после матча с «Сочи» Хохлов сказал: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти».

— Не знаю, что он услышал от переводчика, я же тогда произнес: «Ты вообще хочешь играть за «Динамо»? Если нет — скажи заранее. Может, приехал сюда и разочаровался? Но раз ты здесь — выходи и играй!»

— Что ответил немец?

— Ничего.

— Почему в том матче он выглядел настолько слабо?

— После полуторамесячного отпуска Филипп приехал в разобранном состоянии, сборы с нами пройти не успел. Требовалось время, чтобы набрать кондиции. Плюс адаптация в чужой стране. Кто-то справляется с этим быстрее, кто-то медленнее.

— Срывались на игроков так, чтобы бутылки по раздевалке летали?

— Да всякое случалось. Возьмем тот же матч с «Сочи», проигранный 2:3. Или 0:1 с «Рубином», когда почти полтора тайма провели в большинстве, имели подавляющее преимущество, однако халатно отнеслись к голевым моментам и на 93-й пропустили контратаку. После такого не будешь в раздевалке гладить игроков по голове. Но! Истерики не закатывал, матом никого не крыл. (Александр Кружков)

Полностью интервью Хохлова