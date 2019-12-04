Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что «Матч ТВ» не планировал показывать встречу 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» после женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону.

— По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» — «Спартак», — написал комментатор в своем Telegram-канале. — Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер». Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!

Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ» может либо дилетант, либо набитый дурак!