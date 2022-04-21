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Губерниев — о женщинах-судьях: «Если есть на то квалификация, опыт, желание и образование, то милости просим»

Губерниев высказался о предложении Салиховой о работе женщин-арбитров на матчах РПЛ
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой допустить женщин-арбитров до судейства матчей Тинькофф РПЛ.

«Если футболисты не будут воспринимать женщин наравне с мужчинами, при условии, что судья компетентен в соответствующей квалификации, значит, футболисты — идиоты. Футболисты же воспринимают, что у нас третий человек в государстве — женщина? Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Мне кажется, воспринимают. Также будут воспринимать и женщин-судей. Тем более, что дамы судят очень многие соревнования. И я вообще за равноправие. Женщина точно также может судить мужские соревнования, это вопрос квалификации. Если есть на то квалификация, опыт, соответственно желание и образование, то милости просим. По мне, если бы вообще были кругом одни женщины, то и футбол стал бы у нас лучше, чище и прочее», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

РПЛ
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
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