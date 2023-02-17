Булыкин: «В вопросе перехода в Азию я бы доверился РФС, который знает подводные камни, а не Чалову»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«При переходе в АФК я бы доверился РФС, который знает все подводные камни. И стремятся сделать хорошо нашему футболу, потому что знают всю ситуацию изнутри. А не так, как Чалов. Он хочет играть с международными европейскими командами, чтобы сборная играла с хорошими командами — это тоже вполне нормальное желание. Потому что хочется играть с сильными соперниками, хочется показывать себя на уровне сильных команд. И такое же мнение у РФС. Но есть много других моментов и нюансов, о которых даже не догадываются футболисты», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.