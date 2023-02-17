Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

Булыкин: «В вопросе перехода в Азию я бы доверился РФС, который знает подводные камни, а не Чалову»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«При переходе в АФК я бы доверился РФС, который знает все подводные камни. И стремятся сделать хорошо нашему футболу, потому что знают всю ситуацию изнутри. А не так, как Чалов. Он хочет играть с международными европейскими командами, чтобы сборная играла с хорошими командами — это тоже вполне нормальное желание. Потому что хочется играть с сильными соперниками, хочется показывать себя на уровне сильных команд. И такое же мнение у РФС. Но есть много других моментов и нюансов, о которых даже не догадываются футболисты», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-v-voprose-perekhoda-v-aziyu-ya-by-doverilsya-rfs-kotoryi-znaet-podvodnye-kamni-a-ne-chalovu-228700/
Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
Футбол
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Бышовец: «Преображение Чалова в Швейцарии является для него критерием оценки азиатского футбола, которого он не знает»
Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном
Юран: «Матчи против бразильских клубов будут интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана»
Олег Иванов: «РФС не надо никуда рыпаться, весной все пойдет на поправку»
РФС отложил решение о переходе в АФК из-за позиции попечительского совета
Дюков убедил Гинера высказаться за переход в Азию. У президента ЦСКА другая позиция. Инсайд рейтинга «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригао о поражении от «Сепахана»: «Эта встреча стала хорошей подготовкой»

Бывший тренер «Торпедо» Бородюк рассказал, получал ли предложения о работе
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости