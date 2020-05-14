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Дмитрий Баринов — Семину: «Спасибо, что однажды поверили в меня и дали шанс!»

21:29
Юрий Семин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новый пост в Instagram. 23-летний российский футболист обратился к Юрию Семину, который после 31 мая покинет клуб.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года.

«Тренер и человек с большой буквы. Спасибо, что однажды поверили в меня и дали шанс! Спасибо за все, Юрий Палыч!» — написал в Instagram Баринов.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола.

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