Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новый пост в Instagram. 23-летний российский футболист обратился к Юрию Семину, который после 31 мая покинет клуб.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года.

«Тренер и человек с большой буквы. Спасибо, что однажды поверили в меня и дали шанс! Спасибо за все, Юрий Палыч!» — написал в Instagram Баринов.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола.