Дмитрий Баринов — Семину: «Спасибо, что однажды поверили в меня и дали шанс!»
21:29
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новый пост в Instagram. 23-летний российский футболист обратился к Юрию Семину, который после 31 мая покинет клуб.
14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года.
«Тренер и человек с большой буквы. Спасибо, что однажды поверили в меня и дали шанс! Спасибо за все, Юрий Палыч!» — написал в Instagram Баринов.
В сезоне-2019/20 хавбек провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола.
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