Дмитрий Баринов: «1:1 — нормально. Должны были выигрывать»
20:57
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1), который он пропустил из-за дисквалификации.
— Как тебе? Тяжело команде без тебя...
— Тяжело без меня.
— Как справились?
— Видишь, 1:1 — нормально. Должны были выигрывать.
— Не додавили чуть?
— Да.
— Почему?
— Чуть время не хватило.
пропускал матч 4-го тура
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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