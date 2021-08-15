Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1), который он пропустил из-за дисквалификации.

— Как тебе? Тяжело команде без тебя...

— Тяжело без меня.

— Как справились?

— Видишь, 1:1 — нормально. Должны были выигрывать.

— Не додавили чуть?

— Да.

— Почему?

— Чуть время не хватило.

пропускал матч 4-го тура