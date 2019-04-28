Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) в 26-м туре чемпионата России.

- "Локомотив" имел ощутимое преимущество. Но за исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у него не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы, и сумели отыграться. Потом ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и такой мастер как Джефферсон Фарфан воспользовался быстрой атакой. (Александр Рогулев)

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