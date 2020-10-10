«Для меня это трагедия». Егор Титов — о смерти Василия Кулькова
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сегодня скончался экс-игрок красно-белых Василий Кульков.
—Для меня это трагедия, — признался «СЭ» Титов. — Лично знал Василия, помню его первые игры за «Спартак» и за сборную — это был мастер с большой буквы. Честно говоря, надо переварить эту информацию. Не представляю, как это могло произойти. Знаю, что он долгое время лечился от онкологии. Перенес тяжелую операцию, вроде бы вылечился. В последнее время у меня было минимум информации. Васи было всего 54 года — еще жить и жить, передавать свои эмоции и мастерство младшему поколению, но, к сожалению, этого уже не случится. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.