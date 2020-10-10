Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сегодня скончался экс-игрок красно-белых Василий Кульков.

—Для меня это трагедия, — признался «СЭ» Титов. — Лично знал Василия, помню его первые игры за «Спартак» и за сборную — это был мастер с большой буквы. Честно говоря, надо переварить эту информацию. Не представляю, как это могло произойти. Знаю, что он долгое время лечился от онкологии. Перенес тяжелую операцию, вроде бы вылечился. В последнее время у меня было минимум информации. Васи было всего 54 года — еще жить и жить, передавать свои эмоции и мастерство младшему поколению, но, к сожалению, этого уже не случится. (Севастиан Терлецкий)