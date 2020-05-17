Для футбольных судей разработают свой кодекс поведения. Кого из арбитров не допустят к матчам РПЛ?

Как стало известно «СЭ», у футбольных арбитров скоро появится свой кодекс поведения. А новый регламент, определяющий условия и правила возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, в большей степени касается клубов, их игроков, тренеров и сотрудников.

Предположительно, в кодексе тоже будет учтен опыт германской футбольной лиги, установившей правила безопасности для судей первой и второй бундеслиг. В первую очередь, речь идет о регулярном тестировании.

В Германии до возобновления соревнований каждый из судей сдал по два теста. Их результаты становились известными в день матча в 10 утра по местному времени. На всякий случай выделяют дополнительных рефери, которые в случае заражения могут заменить уже назначенных.

Четвертый арбитр в отличие от трех коллег по бригаде должен работать весь матч в маске. Такое же требование применяется к видеоарбитрам и их помощникам, находящимся в ВАР-центре в Кельне. (Александр Бобров)

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