Для Дзюбы гол «Спартаку» важнее победы в бомбардирской гонке

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сказал, что для него гол в ворота «Спартака» в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России (2:1) важнее, чем победа в гонке бомбардиров. Дзюба и его партнер по команде Сердар Азмун забили по 17 мячей. При этом первое место все же занял Азмун по дополнительному показателю — меньшему количеству голов с пенальти.

— «Спартаку» вы забили с пенальти. Голы в ворота бывшей команды имеют особую ценность?

— Еще до игры сказал: «Если забью «Спартаку», и мы пройдем дальше, для меня это будет важнее, чем победа в бомбардирской гонке», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России. Также команда сыграет с «Химками» в финале Олимп-Кубка России.