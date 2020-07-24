Для Дзюбы гол «Спартаку» важнее победы в бомбардирской гонке
Форвард «Зенита» Артем Дзюба сказал, что для него гол в ворота «Спартака» в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России (2:1) важнее, чем победа в гонке бомбардиров. Дзюба и его партнер по команде Сердар Азмун забили по 17 мячей. При этом первое место все же занял Азмун по дополнительному показателю — меньшему количеству голов с пенальти.
— «Спартаку» вы забили с пенальти. Голы в ворота бывшей команды имеют особую ценность?
— Еще до игры сказал: «Если забью «Спартаку», и мы пройдем дальше, для меня это будет важнее, чем победа в бомбардирской гонке», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России. Также команда сыграет с «Химками» в финале Олимп-Кубка России.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1217715_Azmun_akkuratnenko_tak_na_mena_smotrel_Bolshoje_intervju_Dzuby__o_gole_Spartaku_finale_s_Khimkami_i_glavnoj_probleme_RPL