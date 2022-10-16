Дивеев рассказал о ходе восстановления от перелома ноги

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о ходе восстановления от перелома ноги.

— Как восстановление? Как видите, хожу, нормально, — сказал Дивеев.

— Как настроение перед дерби?

— Нормально все.

Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1). Ожидается, что 23-летний россиянин восстановится от травмы в декабре этого года.