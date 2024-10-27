Директор «Пари НН» Удальцов: «Хотим сделать шаг вперед по сравнению с двумя предыдущими сезонами»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о результатах команды.

«Мы хотим сделать шаг вперед по сравнению с двумя предыдущими сезонами, когда команда попадала в зону стыков. Этой нервотрепки в этом году хочется избежать», — сказал Удальцов.

«Пари НН» с 12 очками занимает 12-е место в таблице РПЛ.