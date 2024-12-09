Директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Желаю болельщикам в 2025 верить в свою команду»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ», что пожелает болельщикам нижегородского клуба в 2025 году.

«Болельщикам пожелал бы верить в свою команду, поддерживать, приходить на стадион. Быть вовлеченными в жизнь клуба. Команда — это не только матчи, но и большая жизнь, которая объединяет всех людей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.