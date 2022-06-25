Ивахов — о Гаранине: «У Семака появился шикарный конкурент»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал первую игру Вадима Гаранина в качестве главного тренера «Сочи». Матч проходит против «Зенита».

«Первый тезис — посмотрел первые 10 минут матча и увидел Енисейско-Гаранинский футбол. Второй тезис — поздравляю менеджмент «Сочи» с этим выбором. Третий тезис — уже сейчас могу сказать, что за чемпионство Премьер-Лиги будут бороться две команды и два тренера. При всем моем большом уважении к Сергею Семаку, у него появился шикарный конкурент», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее Вадим Гаранин занимал пост главного тренера «Енисея».