Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:10

Ивахов — о Гаранине: «У Семака появился шикарный конкурент»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал первую игру Вадима Гаранина в качестве главного тренера «Сочи». Матч проходит против «Зенита».

«Первый тезис — посмотрел первые 10 минут матча и увидел Енисейско-Гаранинский футбол. Второй тезис — поздравляю менеджмент «Сочи» с этим выбором. Третий тезис — уже сейчас могу сказать, что за чемпионство Премьер-Лиги будут бороться две команды и два тренера. При всем моем большом уважении к Сергею Семаку, у него появился шикарный конкурент», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее Вадим Гаранин занимал пост главного тренера «Енисея».

ФК Сочи
Вадим Гаранин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Сочи» — «Зенит»: пенальти в ворота чемпионов России отменен правильно
Тюкавин: «Овечкин — топ! Он в потрясающей форме!»
Гильерме обратился к Кухте после перехода нападающего в «Спарту»
Александр Овечкин забил гол в товарищеском матче за футбольное «Динамо»
В «Динамо» сравнили игру против «Амкала» с Супербоулом
«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Зенит»: пенальти в ворота чемпионов России отменен правильно

Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости