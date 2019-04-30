Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов надеется, что его бывшая команда сможет обыграть "Арсенал"​ в 27-м туре чемпионата России. По его мнениню, игра получится интересной.

– Такие победы, как с "Енисеем", тоже нужны, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Подобные матчи нужно вытаскивать на характере, "Локо" это и сделал. Впереди у команды очень интересное противостояние с "Арсеналом". Надеюсь, удастся победить и там. Туляки играют в веселый футбол, так что скучать не придется. Но бояться их точно не стоит. Нужно выходить на поле и обыгрывать.

"Арсенал"–"Локомотив": Чемпионат России, 27-й тур, 4 мая 2019, онлайн-трансляция – 19.00 (мск)