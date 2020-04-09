Динамовские футболисты помогли волонтерам

Динамовские футболисты продолжают оказывать помощь в борьбе с пандемией коронавируса. «СЭ» уже рассказывал о закупке оборудования для больниц в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского. А теперь на пожертвованные игроками деньги были приобретены и переданы региональному штабу акции #МыВместе более десяти тысяч антисептических гелей для волонтеров.

— В Москве сейчас работают 10 тысяч волонтеров, которые развозят продукты и лекарства пожилым людям, — сказала «СЭ» Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. — Средства индивидуальной защиты им очень необходимы, поэтому выражаю большую благодарность футболистам «Динамо» за помощь.(Константин Алексеев)