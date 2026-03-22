«Динамо» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Динамо» проиграло «Зениту» в матче 22-го тура чемпионата России — 1:3.
22-я минута. Джон Джон — 0:1
37-я минута. Артур Гомес — 1:1
43-я минута. Александр Соболев — 1:2
85-я минута. Максим Глушенков — 1:3
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Зенит».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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6
|Балтика
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|0
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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