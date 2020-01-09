«Динамо» вышло из отпуска и начало год с углубленного медосмотра
10:38
«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовало фотографии с прохождения футболистами команды углубленного медицинского осмотра.
— Вместе со всей страной динамовцы вышли из отпуска и проходят углубленный медицинский осмотр, — подписал фотографии клуб.
После 19 туров «Динамо» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после возобновления чемпионата страны команда проведет 29 февраля дома против «Спартака» в рамках 20-го тура.
Вместе со всей страной динамовцы вышли из отпуска и проходят углублённый медицинский осмотр #Динамо #твоякоманДа pic.twitter.com/FRtZIokYgq— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 9, 2020
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