«Динамо» вышло из отпуска и начало год с углубленного медосмотра

«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовало фотографии с прохождения футболистами команды углубленного медицинского осмотра.

— Вместе со всей страной динамовцы вышли из отпуска и проходят углубленный медицинский осмотр, — подписал фотографии клуб.

После 19 туров «Динамо» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после возобновления чемпионата страны команда проведет 29 февраля дома против «Спартака» в рамках 20-го тура.