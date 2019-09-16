«Динамо» — «Уфа»: болельщики москвичей почтили память умершего от рака фаната
20:07
Болельщики «Динамо» перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» вывесили два баннера в память об умершем фанате Александре «Пижоне».
В октябре 2016 года ультрас бело-голубых объявили сбор денег на операцию фанату, которому диагностировали рак желудка. (Константин Колмаков)
Болельщики «Динамо» почтили память умершего фаната Саши «Пижона» pic.twitter.com/954osqjJft— Константин Колмаков (@kolmofficial) September 16, 2019
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».
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