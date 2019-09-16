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«Динамо» — «Уфа»: болельщики москвичей почтили память умершего от рака фаната

20:07
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Болельщики «Динамо» перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» вывесили два баннера в память об умершем фанате Александре «Пижоне».

В октябре 2016 года ультрас бело-голубых объявили сбор денег на операцию фанату, которому диагностировали рак желудка. (Константин Колмаков)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».

Динамо — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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