«Динамо» сыграло вничью с «Кайратом»
В товарищеском матче «Динамо» сыграло вничью с казахстанским клубом «Кайрат» (1:1).
Единственный мяч у российского клуба забил Силвестр Игбун. У «Кайрата» отличился Данияр Усенов.
Вместо удаленного Тони Шуньича по разрешению арбитра на поле вышел Антон Соснин.
По медицинским показаниям эту игру пропустил Максимилиан Филипп.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) — «Кайрат» — 1:1 (0:0)
Голы: Усенов, 57 (0:1). Игбун, 72 (1:1).
«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Рауш (Рыков, 46), Шуньич (Соснин, 80), Шиманьски, Панченко (Юсупов, 46), Игбун, Комличенко (Нжи, 72).
Предупреждения: Шиманьски, 62. Рыков, 67. Паршивлюк, 80.
Удаление: Шуньич («Динамо»), 80.
13 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия Даймонд».