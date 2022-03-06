6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).

· Ф1(-1) идет за 2.80.

· Ф2(+1) — за 1.43.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.84.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.97. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

· ТМ 0.5 — 12.5;

· обе забьют: нет — 1.98;

· точный счет: 0:3 — 47.0.