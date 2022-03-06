«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 6 марта 2022 года
6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).
· Ф1(-1) идет за 2.80.
· Ф2(+1) — за 1.43.
При ставке в 1000 рублей на «Спартак» потенциальная выплата составит 3900 рублей.
Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.84.
Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.
Удаление и пенальти возможны за 5.50.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.97. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.
· ТМ 0.5 — 12.5;
· обе забьют: нет — 1.98;
· точный счет: 0:3 — 47.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7