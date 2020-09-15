«Динамо» просит проверить Лапочкина на полиграфе после матча с «Рубином»

«Динамо» выступило с заявлением по поводу судейства бригады во главе с Сергеем Лапочкиным в матче 7-го тура против «Рубина» (0:1). Клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой проверить арбитра на полиграфе.

«По итогам матча 7-го тура российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина», футбольный клуб «Динамо» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.

Футбольный клуб «Динамо» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с ФК «Рубин», считаем, что судейская бригада С. Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.

Ввиду того что, принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении С. Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча", — говорится в заявлении на официальном сайте бело-голубых.

«Динамо» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.