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«Динамо» пропустило первый гол в сезоне-2020/21

18:06
Антон Шунин... Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Антон Шунин... Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Московское «Динамо» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» пропустило первый мяч в новом сезоне.

На 23-й минуте матча в Туле динамовцы ошиблись перед собственной штрафной, Евгений Луценко подхватил мяч и отдал точный пас на Даниила Лесового, который с шести метров был точен.

В предыдущих трех турах чемпионата «Динамо» одержалало две «сухие» победы и сыграли вничью с «Ротором» (0:0). С одинаковым счетом 2:0 были обыграны «Ростов» и «Урал».

Арсенал Т — Динамо

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