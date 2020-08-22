«Динамо» пропустило первый гол в сезоне-2020/21

Московское «Динамо» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» пропустило первый мяч в новом сезоне.

На 23-й минуте матча в Туле динамовцы ошиблись перед собственной штрафной, Евгений Луценко подхватил мяч и отдал точный пас на Даниила Лесового, который с шести метров был точен.

В предыдущих трех турах чемпионата «Динамо» одержалало две «сухие» победы и сыграли вничью с «Ротором» (0:0). С одинаковым счетом 2:0 были обыграны «Ростов» и «Урал».