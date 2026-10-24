«Динамо» проиграло «Акрону», нанеся 23 удара и выиграв по угловым 11:0

Московское «Динамо» уступило «Акрону» со счетом 1:3 в 12-м туре РПЛ, несмотря на преимущество по ударам и угловым. Бело-голубые пробили по воротам соперника 23 раза против десяти у хозяев.

По итоговой статистике встречи, москвичи подали 11 угловых, тогда как тольяттинцы не исполнили ни одного. По владению мячом преимущество также было у гостей — 59 процентов против 41. Однако «Акрон» чаще попадал в створ: шесть ударов против пяти у «Динамо».

Хозяева использовали три из шести ударов в створ. Артем Шуманский забил на 17-й минуте, Кристиян Бистрович на 70-й отправил мяч в ворота со штрафного, а Максим Болдырев отличился в компенсированное время. Единственный результативный удар динамовцев нанес Ярослав Гладышев на 55-й минуте.

После того как счет стал 1:1, москвичи создали несколько моментов. Константин Тюкавин бил из штрафной, но Виталий Гудиев спас хозяев. Позднее вратарь остановил удар Бителло. В концовке хозяева сумели увеличить преимущество.

Поражение прервало семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ. У москвичей осталось 25 очков, «Акрон» набрал 12 и на момент завершения встречи поднялся на 12-ю позицию.