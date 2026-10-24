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«Динамо» проиграло «Акрону», нанеся 23 удара и выиграв по угловым 11:0

Игнат Апурин

Московское «Динамо» уступило «Акрону» со счетом 1:3 в 12-м туре РПЛ, несмотря на преимущество по ударам и угловым. Бело-голубые пробили по воротам соперника 23 раза против десяти у хозяев.

По итоговой статистике встречи, москвичи подали 11 угловых, тогда как тольяттинцы не исполнили ни одного. По владению мячом преимущество также было у гостей — 59 процентов против 41. Однако «Акрон» чаще попадал в створ: шесть ударов против пяти у «Динамо».

Даниил Фомин и&nbsp;Артем Шуманский в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (3:1) 24&nbsp;октября.«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

Хозяева использовали три из шести ударов в створ. Артем Шуманский забил на 17-й минуте, Кристиян Бистрович на 70-й отправил мяч в ворота со штрафного, а Максим Болдырев отличился в компенсированное время. Единственный результативный удар динамовцев нанес Ярослав Гладышев на 55-й минуте.

После того как счет стал 1:1, москвичи создали несколько моментов. Константин Тюкавин бил из штрафной, но Виталий Гудиев спас хозяев. Позднее вратарь остановил удар Бителло. В концовке хозяева сумели увеличить преимущество.

Поражение прервало семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ. У москвичей осталось 25 очков, «Акрон» набрал 12 и на момент завершения встречи поднялся на 12-ю позицию.

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Бителло
Виталий Гудиев
Константин Тюкавин
Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Артем Шуманский
Ярослав Гладышев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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