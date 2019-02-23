"Динамо" проиграл "Спартаку" из Юрмалы

"Динамо" уступил "Спартаку" из Юрмалы в товарищеском матче - 1:2. В составе московского клуба отличился Виктор Демьянов.

Это был заключительный матч "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора.

Товарищеские матчи

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"Динамо" (Россия) - "Спартак" Ю (Латвия) - 1:2 (0:1)



Гол у "Динамо": Демьянов, 52 (1:1).



"Динамо": Лещук, Хольмен, Рыков (Калачев, 66), Рауш, Липовой (Глущенков, 11), Терехов, Грулев, Соу, Демьянов, Слепов (Панин, 82), Панченко.



Предупреждения: Соу, 17. Глущенков, 70.