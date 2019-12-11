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«Динамо» получило штраф в 100 тысяч рублей. Фанаты команды скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом»

13:49
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (3:0).

— Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, московский клуб получил штраф в размере 100 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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