«Динамо» получило штраф в 100 тысяч рублей. Фанаты команды скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом»
13:49
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (3:0).
— Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, московский клуб получил штраф в размере 100 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)
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