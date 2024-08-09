«Динамо» полетело на матч с «Зенитом» с Бальбуэной и Маричалем, но без Фернандеса

Как стало известно «СЭ», «Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без Роберто Фернандеса.

24-летний защитник получил травму 12 июля в товарищеском матче со «Спартаком» и пока занимается по индивидуальной программе.

При этом в Санкт-Петербург полетели два других центральных защитника — Фабиан Бальбуэна, который вернулся с Олимпиады, и Николас Маричаль, набравший форму после Кубка Америки и последовавшего отпуска.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 10 августа и начнется в 17.30 (мск).