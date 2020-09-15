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«Динамо» показало моменты матча с «Рубином». Из-за них клуб просил отправить судью Лапочкина на полиграф

19:24
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в Twitter опубликовало спорные, по мнению московского клуба, моменты матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

Напомним, «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть семь спорных эпизодов и «инициировать в отношении Сергея Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча».

Позже стало известно, что главный арбитр не будет проходить проверку на полиграфе, которую требовал московский клуб.

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