«Динамо» показало моменты матча с «Рубином». Из-за них клуб просил отправить судью Лапочкина на полиграф
19:24
«Динамо» в Twitter опубликовало спорные, по мнению московского клуба, моменты матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).
Напомним, «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть семь спорных эпизодов и «инициировать в отношении Сергея Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча».
Позже стало известно, что главный арбитр не будет проходить проверку на полиграфе, которую требовал московский клуб.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи