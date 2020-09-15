«Динамо» показало моменты матча с «Рубином». Из-за них клуб просил отправить судью Лапочкина на полиграф

«Динамо» в Twitter опубликовало спорные, по мнению московского клуба, моменты матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

Видео моментов со спорными решениями Сергея Лапочкина — главного арбитра матча #ДинамоРубин



Просим Экспертно-судейскую комиссию РФС дать оценку этим эпизодам. pic.twitter.com/8o4ruSqGRY — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 15, 2020

Напомним, «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть семь спорных эпизодов и «инициировать в отношении Сергея Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча».

Позже стало известно, что главный арбитр не будет проходить проверку на полиграфе, которую требовал московский клуб.