"Динамо" пока не связывалось с "Химками" по поводу игры против "Спартака" на "Арене Химки"

Руководство "Динамо" не обращалось к "Химкам" с просьбой перенести место проведения матча Олимп - ФНЛ, чтобы освободить "Арену Химки" для организации встречи премеьр-лиги против "Спартака". Об этом сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

В четверг Российская премьер-лига (РПЛ) отказала "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке 10 марта. Позднее "Динамо" объявило о намерении сыграть на "Арене Химки", при этом на 10 марта на стадионе запланирован матч ФНЛ между "Химками" и "Сибирью". Руководство "Динамо" заявило, что рассчитывает договориться с подмосковным клубом о переносе места проведения встречи.

- С футбольным клубом "Химки" по поводу переноса матча с "Сибирью" никто не разговаривал, - цитирует ТАСС Ивыанова. - Ни "Динамо", ни Российская премьер-лига не обращались с официальным запросом с просьбой перенести матч с "Сибирью" на другой стадион. Наша позиция осталась неизменна, руководство клуба уже направило официальные письма в новосибирский клуб и ФНЛ о том, что намерено 10 марта в 15:00 провести матч на "Арене-Химки".

Согласно регламенту, решение о месте проведения матча "Динамо" - "Спартак" должно быть оглашено не позднее 1 марта.