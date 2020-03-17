«Динамо» поддержало решение прервать чемпионат России

«Динамо» положительно отреагировало на решение Бюро Исполкома РФС, который постановил приостановить чемпионат России до 10 апреля 2020 года.

«Футбольный клуб «Динамо» поддерживает решение руководства РПЛ о приостановке матчей в связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Наш общий приоритет — забота о безопасности болельщиков, игроков, тренеров, персонала — всех участников футбольного сообщества. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье людей. Надеемся, что текущий сезон после вынужденной паузы будет доигран, а матчи пройдут при полноценном присутствии на трибунах зрителей, для которых, в первую очередь и существует футбол.

Наша команда, начиная с понедельника, продолжит полноценно готовиться к возобновлению матчей в РПЛ, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором для профилактики вирусной инфекции. Футбольный клуб «Динамо» строго следует рекомендациям Минспорта, столичных властей и здравоохранительных организаций», — говорится в сообщении на сайте московского клуба.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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