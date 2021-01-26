«Динамо» отправилось на второй сбор в Турции

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что сегодня утром команда отправилась в Турцию, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.

Динамовцы проведут пять встреч, в которых сыграют с казахстанским «Актобе» (29 января), чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и «Рубином» (5 февраля). Второй сбор планируется завершить шестого февраля.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками.