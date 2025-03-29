«Динамо» разгромило «Оренбург», Карраскаль оформил дубль

«Динамо» дома победило «Оренбург» в матче 22-го тура чемпионата России-2024/25 — 5:1. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».

В первом тайме голы забил Хорхе Карраскаль.

На 60-й минуте Бителло увеличил преимущество. На 67-й минуте Луис Чавес забил четвертый гол москвичей. На 90+1-й минуте отличился Виктор Окишор.

Единственный гол на счет гостей записал Саид Сахархизан.

«Динамо» набрало 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

«Оренбург» (11 очков) располагается на 16-й строчке.