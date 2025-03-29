«Динамо» — «Оренбург»: Окишор забил пятый гол

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор забил пятый гол в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РПЛ.

Россиянин отличился на 90+1-й минуте — 5:1.

Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.