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Судейство

29 марта 2025, 15:35

«Динамо» — «Оренбург»: Карраскаль ударил Татаева — почему же засчитан гол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Динамо» — «Оренбург»: Карраскаль ударил Татаева.
Фото Скриншот трансляции

На 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» судья Иван Абросимов засчитал взятие ворот гостей, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Артем Чистяков в его действия не вмешались. Хотя автор гола Хорхе Карраскаль ударил Алексея Татаева, после чего завладел мячом. Почему же судейская бригада не зафиксировала фол?

На замедленном видеоповторе видно, что Карраскаль точно ударил соперника правой бутсой по икроножной мышце левой ноги и, возможно, мгновением раньше задел мышцу правой ноги. По мнению тех, кто согласен с судьей и ВАР, эти действия динамовца не стали причиной падения Татаева, не помешали ему и не должны квалифицироваться как фол. Но хватает и тех, кто считает иначе — полагает, что удар остается ударом, это фол, предшествовавший голу, который следовало отменить.

Марцел Личка и&nbsp;Владимир Слишкович.«Динамо» громит «Оренбург». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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