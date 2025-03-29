«Динамо» — «Оренбург»: Карраскаль сделал дубль

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль забил свой второй гол в матче с «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.

Колумбиец отличился на 41-й минуте. Первый гол он забил тремя минутами ранее.

Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.