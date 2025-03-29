«Динамо» — «Оренбург»: Чавес забил четвертый гол хозяев

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес забил четвертый гол в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РПЛ.

Мексиканец отличился на 67-й минуте.

Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.