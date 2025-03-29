«Динамо» — «Оренбург»: Бителло забил третий гол хозяев

Полузащитник «Динамо» Бителло забил третий гол в ворота «Оренбурга» в матче 22-го тура РПЛ.

Бразилец отличился на 60-й минуте, сделав счет 3:0.

Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.