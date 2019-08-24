«Динамо» обыграло «Тамбов» в Саранске. Филипп забил во второй игре подряд

Московское «Динамо» обыграло «Тамбов» со счетом 2:0 в матче 7-го тура чемпионата России. Столичный клуб прервал трехматчевую серию без побед и на время поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

В составе победителей во второй встрече кряду отличился нападающий Максимилиан Филипп, которого «Динамо» летом приобрело за 20 миллионов евро у дортмундской «Боруссии». Второй мяч после выхода на замену забил Кирилл Панченко.

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7-й тур

«Тамбов» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Филипп, 41 (0:1). Панченко, 80 (0:2).

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Карасев, Чуперка, Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 46).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Шуньич, Плиев, Каборе, Филипп (Панченко, 75), Нойштедтер, Жоаузинью, Шиманьски, Нжи (Грулев, 72).

Предупреждения: Ойеволе, 25. Каборе, 43. Гогуа, 57.

Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).

24 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

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