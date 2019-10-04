«Динамо» обыграло «Оренбург» в турнире молодежных команд и возглавило турнирную таблицу

Молодежный состав «Динамо» на выезде в матче 12-го тура обыграло «молодежку» «Оренбурга» со счетом 3:1.

Голы в составе московской команды забили: полузащитники Игорь Школик (45+2 минута), Илья Гоманюк (50 минута) и и защитник Илья Калачев (77 минута). У «Оренбурга» на 62 минуте отличился полузащитник Александр Богомолов.

Победа обеспечила динамовцам промежуточное лидерство после 12 матчей, у команды 28 очков при 9 победах, одной ничьей и двух поражениях.

Молодежные команды

12-й тур

«Оренбург — мол.» — «Динамо — мол.» — 1:3 (0:1)

Голы: Школик, 45+2 (0:1). Гоманюк, 50 (0:2). Богомолов, 62 (1:2). Калачев, 77 (1:3).

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

4 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».