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«Динамо» обыграло «Оренбург» в турнире молодежных команд и возглавило турнирную таблицу

15:02
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Молодежный состав «Динамо» на выезде в матче 12-го тура обыграло «молодежку» «Оренбурга» со счетом 3:1.

Голы в составе московской команды забили: полузащитники Игорь Школик (45+2 минута), Илья Гоманюк (50 минута) и и защитник Илья Калачев (77 минута). У «Оренбурга» на 62 минуте отличился полузащитник Александр Богомолов.

Победа обеспечила динамовцам промежуточное лидерство после 12 матчей, у команды 28 очков при 9 победах, одной ничьей и двух поражениях.

Молодежные команды

12-й тур

«Оренбург — мол.» — «Динамо — мол.» — 1:3 (0:1)
Голы: Школик, 45+2 (0:1). Гоманюк, 50 (0:2). Богомолов, 62 (1:2). Калачев, 77 (1:3).
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
4 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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