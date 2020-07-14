«Динамо» обязано выкупить Игбуна

По данным «СЭ», прошедший матч с «Крыльями Советов» (2:0) стал определяющим для форварда «Динамо» Сильвестра Игбуна. 29-летний нападающий находится в московском клубе в аренде из «Уфы» с опцией обязательного выкупа в том случае, если проведет за бело-голубых 18 игр в РПЛ. Встреча с самарцами позволила Игбуну преодолеть этот рубеж.

По имеющейся информации, в «Динамо» довольны игрой форварда, поэтому не рассматривался вопрос о том, чтобы не выпускать его в последних турах на поле, избежав трансфера. Контракт с «Уфой» у Слая действовал до лета 2021 года, москвичи ведут переговоры с агентом футболиста об условиях нового соглашения. По данным «СЭ», прописанная сумма выкупа — 2 миллиона евро. (Константин Алексеев)