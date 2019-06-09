18:11 | Футбол — РПЛ

"Динамо" объявило о трансфере Плиева, но на фото опубликовало его младшего брата

"Динамо" опубликовало фотографию Константина Плиева вместо Заурбека.
"Динамо" опубликовало фотографию Константина Плиева вместо Заурбека.
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"Динамо" объявило о переходе защитника "Ахмата" Заурбека Плиева. Бело-голубые в своем официальном Твиттере сначала опубликовали фотографию младшего брата 27-летнего игрока Константина, который играет за "Ростов". Позже твит был удален, а фото заменено на правильное.

В минувшем сезоне Плиев провел 20 матчей за "Ахмат" и не отметился результативными действиями. 

"Динамо" объявило о подписании Плиева

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