"Динамо" объявило о трансфере Плиева, но на фото опубликовало его младшего брата

"Динамо" объявило о переходе защитника "Ахмата" Заурбека Плиева. Бело-голубые в своем официальном Твиттере сначала опубликовали фотографию младшего брата 27-летнего игрока Константина, который играет за "Ростов". Позже твит был удален, а фото заменено на правильное.

Вторым новичком @FCDM_official в летнее межсезонье стал защитник грозненского "Ахмата" Заурбек Плиев. Контракт с воспитанником Академии "Динамо" имени Льва Яшина заключён на три сезона! Желаем Заурбеку удачи и побольше ярких матчей в составе нашего клуба! ⚪️🔵#fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/YIZrXUi78Y — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 9 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Плиев провел 20 матчей за "Ахмат" и не отметился результативными действиями.

"Динамо" объявило о подписании Плиева