«Динамо» объявило о продаже Шиманьского в «Фенербахче»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба бело-голубых.

24-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с турецкой командой.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Он провел за московский клуб 86 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.

Прошлый сезон поляк провел на правах аренды в «Фейеноорде».