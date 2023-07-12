«Динамо» объявило о продаже Шиманьского в «Фенербахче»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба бело-голубых.
24-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с турецкой командой.
Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Он провел за московский клуб 86 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.
Прошлый сезон поляк провел на правах аренды в «Фейеноорде».
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Локомотив – Рубин
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|- : -
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Спартак – Оренбург
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|23.07
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