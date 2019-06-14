"Динамо" объявило о переходе Калинина из "Рубина"

Защитник "Рубина" Игорь Калинин продолжит карьеру в "Динамо"​.

С 23-летним защитником подписан трехлетний контракт, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее "СЭ" сообщал о переговорах между командами по трансферу футболиста.