"Динамо" объявило о переходе Калинина из "Рубина"

Защитник "Рубина" Игорь Калинин продолжит карьеру в "Динамо".
С 23-летним защитником подписан трехлетний контракт, сообщает пресс-служба бело-голубых.
В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее "СЭ" сообщал о переговорах между командами по трансферу футболиста.
Очередным новичком #Динамо стал Игорь Калинин! С 24-летним защитником казанского «Рубина» подписано трехлетнее соглашение. Добро пожаловать!✌️Подробности: https://t.co/SXhSn2nVTF #fcdm #ТвояКоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/Oj0ikKaXTT— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 июня 2019 г.
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