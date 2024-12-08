«Динамо» — «Химки»: видео голов матча 18-го тура РПЛ

Московское «Динамо» ведет в счете в матче с «Химками» в 18-м туре РПЛ — 2:1.

14-я минута. Тюкавин — 1:0

50-я минута. Карраскаль — 2:0

58-я минута. Мирзов — 2:1