Московское «Динамо» разгромило «Химки», у Тюкавина — дубль и голевой пас

Московское «Динамо» дома обыграло «Химки» в матче 18-го тура РПЛ — 4:1.

У хозяев дубль оформил Константин Тюкавин, на счету которого также голевой пас на Хорхе Карраскаля. В концовке матча у бело-голубых забил Вячеслав Грулев. У гостей отметился Резиуан Мирзов.

«Динамо» продлило серию без поражений в РПЛ до 7 матчей — 4 победы и 3 ничьих. Команда Марцела Лички набрала 35 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.

«Химки» с 16 очками — на 13-й строчке.